2017: el año de la tecnología

En 1939, la revista estadounidense Popular Mechanics hizo una de sus más famosas predicciones con vista al futuro: el tercer milenio sería controlado por totalmente por robots. Y aunque no estamos totalmente manejados por seres mecánicos y autómatas, cada vez nos estamos acercando más a esa visión. Es por eso que el 2017 será el año de la tecnología en el deporte.

Digo, si ya dependemos en las computadoras para enviar nuestro correo, comprar nuestra ropa, ver televisión sin necesidad de una antena, entretenernos por horas sin fin y hasta para utilizar esa cámara de nuestro celular de 20 mega pixeles para ponernos orejitas de perrito, ¿por qué no aprovecharíamos la tecnología para mejorar el deporte?

2016 cerró con el uso de la tecnología de Ojo de Halcón en el futbol sancionado por la FIFA, en el que la trayectoria de la pelota era revisada con cámaras para ver si existía un fuera de lugar o si el balón había ingresado a la portería o no. Reemplazando las adivinanzas que tenían que resolver en veces los árbitros que quizás por lo rápido de la jugada se perdían de estos detalles tan importantes.

En el ciclismo y el automovilismo las milésimas de segundo son tan importantes que son vigiladas constantemente por sistemas automatizados, buscando exprimir una ventaja minúscula sobre los competidores rivales, pero que puede ser la diferencia entre una victoria y una derrota. En el Tour de France ya se prueban tecnologías que permitan al ciclista pedalear de una manera más inteligente para guardar energía para aquellas partes “duras” de la competencia. En Nascar y la Fórmula 1, las computadoras juegan una parte fundamental de la competición, con estadísticas hasta de cuántos kilos perderá el piloto para saber cuánta gasolina usar.

Es por eso que este 2017 vendrá con todo en temas tecnológicos. "Los atletas exigirán más datos de sus contadores de calorías y ritmo cardiaco" dijo Dan Giuliani, co-fundador de Volt Athletics. "Volver las estadísticas capturadas en recomendaciones será fundamental para cambiar la relación entre los entrenadores, atletas y los deportes", agregó en una entrevista con Sport Techie.

¿Pero estos cambios son exclusivos de los que practican algún deporte? Claro que no. La tecnología vino para modificar la existencia de todos, incluso aquellos que no practican ninguna actividad física. Para los amantes de los deportes, Fox ya está probando la realidad aumentada, que podría poner a los fanáticos en un asiento a mitad de un partido sin salir de casa. La realidad virtual ha pasado de ser un juego en el celular como Pokémon Go, que curiosamente funcionó para sacar a millones de jugadores alrededor del globo a la calle a hacer algo de ejercicio, y servirá para acercar más a los consumidores con el producto, en este caso fans y equipos.

Ya confiamos en las máquinas para darnos una refrescante bebida por unos cuantos pesos, pedir un “aventón” para salir de fiesta o incluso para entregarnos comida calientita sin tener que realizar esa horrible actividad llamada “interacción humana”. ¿Por qué no habríamos de confiar en las computadoras para hacernos cada vez más veloces, más inteligentes, más espectaculares? 2017 llega con todo y será el año en el que la tecnología cruce la raya de “novedad” y se convierta en una realidad para el ser humano y el deporte.

Manuel R. Medina es un periodista deportivo que por más de diez años ha cubierto Liga MX, Liga de Ascenso, NFL, NBA, MLB y otros deportes. Su trabajo lo ha llevado a dos copas del mundo, en Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, Copa América Chile 2015, Copas Oro, Juegos Olímpicos Río 2016, además de numerosos viajes para dar a conocer la información deportiva de primera mano. En este momento se prepara para asistir a la Copa Confederaciones de Rusia 2017. Puedes seguirlo en Twitter en @manuelmedina