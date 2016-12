Best of Baja: Mejor Festival de Cerveza 2016

Hace unos años los "festivales de cerveza" de la región se veían reducidos a unas cuantas cervecerías con excelentes propuestas, pero no llegaban a calificar como festivales. Eso ya quedó atrás, con una de las producciones cerveceras más grandes del país y la gente pidiendo mejor calidad en lo que consume, Baja California no sólo llegó al nivel de poder hacer festivales, si no que ha ido mejorando año con año. Con más de 50 cervecerías de la región, lo mejor de la gastronomía del estado y artistas de talla internacional durante uno o dos días, estos son nuestros nominados a mejor festival de cerveza del 2016.

Tj Beer Fest

Probablemente uno de los primero festivales cerveceros de la ciudad de Tijuana, este año en su edición número 12 el festival auspiciado por Cerveza Tijuana trajo un invitado de lujo, la banda de rock nacional Fobia. Repitiendo su ubicación del año pasado en la explanada del Casino Caliente, el evento de este año tuvo una mejor organización que en ediciones pasadas, y es que a pesar de que el número de cervecerías se vio reducido considerablemente en comparación de otros años, hubo mucho más cuidado a la hora de seleccionar a los expositores, además de que el precio del stand corrió por parte de los anfitriones, permitiéndole a las cervecerías enfocarse en traernos lo mejor de sus productos.

Como bono los invitados se llevaron 5 tasters y una botella de regalo a la hora de pagar el boleto de entrada, así que no hubo excusas para poder degustar algunas de las cervecerías locales nuevas y decidir si eran de su agrado o no. Definitivamente fue una excelente fiesta de cerveza, además de ser un evento familiar donde familias enteras pudieron disfrutar de la excelente música y comida.

Expo Cerveza Artesanal

El pionero de los festivales de cerveza artesanal en Tijuana realizó su quinta edición este mes de mayo, en una gran carpa donde más de 16 mil personas que llenaron el estacionamiento de Plaza Río ese fin de semana.

Foto: Viviana Gómez

Foto: Miranda García

Esta edición contó con más de 60 cerveceros, más de 20 food trucks e incontables borrachos al final de la noche. Pero fueron las presentaciones musicales las que se robaron la expo este año. La gente no pudo resistirse al sonido de Tijuana No, Bostich+Fussible de Nortec y Kinky.

Summer Beer Fest

El Summer Beer Fest nos recuerda las ventajas de los pequeños festivales. La segunda edición de este festival de cerveza artesanal se realizó una tarde de junio en el estacionamiento de la Cervecería Doble C, uno de los lugares con mejor vista en Ensenada, con menos borrachos y más tasting.

Foto: Miranda García

A pesar de no llegarle a la oferta de las grandes expos o festivales de cerveza artesanal en la región, el Summer Beer Fest también tenía a las marcas conocidas como Wendlandt. Pero una de las diferencias más celebradas por este pequeño evento es su entrada libre, para gastar más en cervezas nuevas y comida para bajar el alcohol.

Foto: Miranda García

Ensenada Beer Fest

Ensenada Beer Fest es considerado uno de los mejores festivales de cerveza del estado, e incluso, del país. Ensenada, la Bella Cenicienta, es uno de los lugares recorridos por el turismo, lo que hace más interesante la realización de este festival que año con año supera las expectativas, donde miles de personas acuden por una misma razón, la búsqueda de la mejor cerveza artesanal.

Las últimas ediciones se han concentrado en los jardines del ex Hotel Riviera entre un excelente ambiente, muchas cervezas de la localidad, buena comida y... ¿Ya mencionamos la buena cerveza?

Foto: Ensenada Beer Fest

Cada año cerveceros de la localidad se preparan para este gran evento, el cual en el 2017 ya tiene fecha, serán dos días de fiesta cervecera el próximo 17 y 18 de marzo.

Si no has tenido la oportunidad de asistir a este evento, te aseguramos que estar perdiéndote lo mejor de la cerveza artesanal del Estado.

Pacifica Beer Fest

Organizado por el Club Rotario Internacional en Ensenada, en las instalaciones del complejo habitacional Pacífica, el Pacífica Beer Fest fue un festival que reunió a 20 cervecerías y 14 restaurantes de todo tipo de comida, ejemplificando la diversidad que ofrece este puerto.

Foto: La Ruta l vcc+/Facebook

