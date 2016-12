5 lugares para celebrar este Año Nuevo en San Diego

SAN DIEGO.- Estamos a casi una semana de recibir el 2017, si tienes pensado ir a San Diego para celebrar Año Nuevo, aquí te dejamos algunas ideas sobre qué hacer ya sea para salir con los amigos o la familia.

Avistamiento de ballenas, delfines y más

Foto: Patch

Observa delfines, ballenas, leones marinos y aves en este yate que te permitirá tener la experiencia de observar a la ballena gris, quien emigra por estas épocas en esta área. Desde el 10 de diciembre hasta el 23 de abril estará disponible presentando dos cruceros diarios en Hornblower.

Costo: $46 dólares

$46 dólares ¿Dónde?: Hornblower Cruises en 970 N. Harbor Drive

Hornblower Cruises en 970 N. Harbor Drive Horario: lunes a domingo de 9:30 am a 5:00 pm

lunes a domingo de 9:30 am a 5:00 pm ¿Hasta cuándo?Hasta el 23 de abril

House of Blues New Year's Eve Block Party 2017

Si por otra parte lo tuyo son las fiestas y la noche, existe una gran lista de opciones para celebrar en San Diego, pero para hacerte la vida más fácil aquí te dejamos una que debes considerar. House of Blues New Year's Eve Block Party 2017 tomará todos los escenarios de la sala de conciertos para convertirlo en una multi-celebración donde encontrarás el pasado, presente y el futuro. En el escenario del pasado encontrarás a Hickies& Dryhumps, en el presente estará Clinton Sparks y en el futuro a Hide & Go Freak.

Costo: $31 dólares

$31 dólares ¿Dónde?: House of Blues

House of Blues Horario:

9:00 p.m a 2:00 a.m

¿Cuándo?: Sábado 31 de diciembre

Pista de hielo en Viejas Casino

Un evento para todas las edades, patina sobre hielo y ve películas al mismo tiempo en la pista más grande del sur de California. Sin embargo esto no es lo único ya que el Viejas Casino & Resort te promete más espectáculos para entretenerte y hacer una vacaciones inolvidables.

Costo: $12-$14 dólares

$12-$14 dólares ¿Dónde? 5000 Willows Road, Alpine

5000 Willows Road, Alpine Horario: 12:00 p.m a 10:00 p.m

12:00 p.m a 10:00 p.m ¿Hasta cuándo? Hasta el 29 de enero

Hasta el 29 de enero Más información: Aquí

Legonland días de nieve

Foto: Instagram @legolandcalifornia

Este diciembre, Legoland dará las mejores de las experiencias con miles de legos que decorarán las fiestas, en donde podrás encontrar desde el árbol de Navidad hasta la imitación de la caída de la bola del Times Square. Este evento apto para toda la familia terminará en punto de las 6 de la tarde el 31 de diciembre para que cada quien pueda continuar con su celebración. Por supuesto no pueden faltar los fuegos artificiales que iluminarán el cielo.

Costo: $84 dólares niño y $90 dólares por adulto

$84 dólares niño y $90 dólares por adulto ¿Dónde?: One Legoland Drive, Carlsbad

One Legoland Drive, Carlsbad Horario: 10:00 a.m a 6:00 p.m

10:00 a.m a 6:00 p.m ¿Hasta cuándo? Hasta el 1 de enero

Año nuevo en crucero

Recibe el 2017 en la bahía de San Diego a bordo de un yate por cuatro horas, donde podrás disfrutar del buffet para la cena, música en vivo, baile, sombreros, champaña y todo lo necesario para celebrar en grande.

Costo: $175 dólares por persona

$175 dólares por persona ¿Dónde?: Grape Street Pier, 1800 N. Harbor Drive

Grape Street Pier, 1800 N. Harbor Drive Horario: 9:00 p.m a 1:00 a.m

9:00 p.m a 1:00 a.m ¿Cuándo? Sábado 31 de diciembre

