Hot Wings ultra picosas sacan los secretos más oscuros de James Franco y Bryan Cranston

James Franco y Bryan Cranston se encuentran en gira promocional de su próxima película Why Him?, y en esta ocasión acudieron con los chicos de First We Feast para probar diferentes salsas picosas que se usan en las alitas de pollo, que sacaron algunos de sus secretos más oscuros.

Por un lado, Franco reveló que en los principios de su carrera de actor, trabajó en un restuarante de McDonald's, tomando las órdenes para llevar de los clientes, por otro lado Bryan Cranston confesó haber renunciado de un trabajo junto con su hermano, porque odiaban al jefe y comentaron a sus compañeros de trabajo que les gustaría destazarlo y cocinarlo. Después de eso su jefe desapareció y la policía los buscaba porque se habían ido al mismo tiempo del hecho... descubrieron que el señor había sido asesinado.

Checa éstas y otras cosas más que revelaron:

Más noticias en SanDiegoRed.com

Sigue a San Diego Red en Facebook y Twitter.

cynjen.romero@sandiegored.com