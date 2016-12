Culpan a John Milton de la lesión de Gignac

Se dice que es el responsable de sus más recientes goles, pero ahora culpan al hipnotista John Milton de haber lesionado al artillero de Tigres, Andrè Pierre Gignac.

Primero todo era felicidad tras los resultados de la sesión de hipnosis con la que Gignac recuperó el gol, pero ahora uuarios en redes sociales y aficionados Tigres especulan que la técnica del hipnotista de torcer el cuello dejó sensible al atacante francés, quien tuvo que salir de cambio en la segunda mitad de la gran final del futbol mexicano con todo y collarín incluido tras un golpe en la espalda recibido por un zaguero americanista.

Ahora, la participación del delantero de la Autónoma de Nuevo León queda en duda para el partido de Vuelta, y ya hasta John Milton tuvo que hablar ante medios de comunicación para aclarar lo ocurrido.

"Con Andre-Pierre Gignac no he realizado la terapia de torción cervical para la inducción al proceso de hipnosis profunda. Precisamente como la terapia no es rápida, es una inducción lenta no hubo ninguna manipulación de cervicales", explicó Milton en entrevista para Televisa Deportes.

"Con respecto a las terapias de hipnosis que practico existen diferentes técnicas, una de ellas es una de alto impacto, rápida, que es la torción cervical, y esta no influye para crear ningún tipo de secuela o lesión en el paciente, cuando se aplica la quiropraxia de forma correcta", agregó.

Entre que sí y que no, ahora hasta se rumora que Javier Hernández, Chicharito, estaría buscando también los servicios de John Milton para recuperar el gol, el cual tiene desaparecido desde hace 15 partidos.

Vìa: Récord

