Consigue una limpieza dental profesional desde tu casa con Waterpik

Para mucha gente que le teme al dentista, como yo, mantener una buena higiene bucal es indispensable. La recomendación que siempre escucharás de un dentista para mantener buena higiene es que uses hilo dental, pero aún así no siempre nos podemos librar de problemas en las encías, pedazos de comida atorados, placa y bacterias que causan el 90% de los problemas dentales y de encías. En mi caso, encontrar un hilo dental que me funcione es un problema, pues mis dientes tienen muy poco espacio entre ellos y en el super o la farmacia siempre venden las mismas marcas y tipos de hilo dental.

El chorro de agua es lo suficientemente fuerte para remover todas las impurezas, pero no tanto como para lastimarte o que duela al usarlo. El Waterpik Aquarius ofrece 2 tipos de chorro, el de hilo dental que limpia a profundidad y el de hidromasaje, que además de limpiar masajea y estimula las encías para mantenerlas saludables.

El Waterpik incluye 7 puntas intercambiables para distintos usos, incluye repuestos para que puedan usarlo 2 o 3 personas o por si se te pierde alguna, cuenta con una pantalla LED que muestra información sobre el aparato, incluye controles en el mango para que puedas prenderlo y apagarlo sin mojar todo tu baño o tu pijama.

Este sistema de limpieza es excelente para las personas con brackets, pues los cepillos no logran limpiarlos adecuadamente, también funciona muy bien para las personas con implantes dentales, coronas, puentes y piezas removibles que no siempre son fáciles de limpiar.

Por experiencia propia puedo decir que es de las mejores formas para lavarte los dientes, además de que la sensación en las encías es muy satisfactoria, reduce el tiempo de cepillado a la mitad y puedes sentir la diferencia de usar hilo convencional y cepillo de dientes solamente.

Puedes adquirir tu Waterpik Aquarius por $79.99 USD en su página oficial.

