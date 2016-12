Avanza propuesta que obliga a aerolíneas en México a indemnizar a pasajeros por retrasos

Según la propuesta, la bonificación al usuario afectado no podrá ser menor al 20 por ciento del costo de su boleto.

La Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen con reformas a la Ley Federal de Protección al Consumidor, la cual obligará a las aerolíneas a indemnizar a los pasajeros que resulten afectados por demoras en sus vuelos, por causas atribuibles al prestador del servicio.

La propuesta, indicó el presidente de esa instancia legislativa, Jorge Enrique Dávila, señala que la bonificación al usuario afectado no podrá ser menor al 20 por ciento del costo de su boleto, cuando el retraso en la salida del vuelo nacional sea mayor a 30 minutos.

El legislador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) indicó que el dictamen aprobado a partir del planteamiento hecho por él mismo y el diputado del Partido Acción Nacional (PAN) Miguel Ángel Salim, tiene como propósito que los prestadores de los servicios aéreos se hagan responsables por las fallas que les sean atribuibles.

Expuso que los permisionarios o concesionarios también deberán publicar a través de medios electrónicos en las zonas de abordaje en los aeropuertos, las causas por las que hay demora en sus vuelos; aunado a que deberán notificar al pasajero cuáles son sus derechos.

Lo anterior, al difundir esa información en trípticos o folletos disponibles en las áreas de abordaje, puntos de atención, mostradores, centrales de reserva y en cada uno de los asientos de los pasajeros, añadió.

Dávila Flores señaló que con lo anterior, la persona que viaje por avión tendrá la certeza jurídica necesaria y podrá exigir que se aplique la ley, así como acceder a la indemnización que haya a lugar por retrasos en sus vuelos.

Tras indicar que hasta el momento las líneas aéreas deben indemnizar solo por la cancelación del vuelo, pero no por los retrasos, el congresista subrayó que los usuarios deben cumplir normas y horarios sumamente estrictos a fin de no perder sus viajes; sin embargo, la impuntualidad de las líneas aéreas no es penalizada, sancionada, ni vigilada por las autoridades, pese a ser una práctica muy común.

Indicó que de acuerdo a la Dirección General de Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), las quejas contra líneas aéreas por deficiencia en el servicio aumentaron en 3.2 por ciento en 2015, con respecto al 2014.

Detalló que este año, el Aeropuerto del Bajío acumuló el 41 por ciento de las demoras imputables a los prestadores del servicio, con motivo del mantenimiento de las naves, problemas en la tripulación y otras razones.

Publicado originalmente en Noticias MVS

Más noticias en SanDiegoRed.com

Sigue a San Diego Red en Facebook y Twitter.

Editorial@sandiegored.com