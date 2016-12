George Lucas aparecerá en DC's Legends of Tomorrow

Aunque seguramente no de la forma que crees.

George Lucas, el creador de Star Wars aparecerá en el episodio 209 de Legends of Tomorrow, pero no de la forma que seguramente has de estar pensando.

De acuerdo con EW, el famoso director será representado cuando era joven por el actor Matt Angel, alrededor de 1976 cuando todavía se encontraba estudiando cine. Este episodio afectará a Ray y Nate.

"Debido a las circunstancias, la aberración del tiempo en el episodio 209 es George Lucas dejando la escuela de cine. Como resultado, nunca hace Star Wars o Raiders of the Lost Ark. Como resultado, Ray quien se convirtió en un ingeniero gracias a Star Wars y Nate quien se convirtió en historiador por Raiders, comienzan a perder su talento lentamente, porque esas cosas que los inspiraron a ser lo que son, no existen".

