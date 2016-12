Carrie Fisher dijo que tenía miedo de morir, hace un mes

Carrie Fisher dejó este mundo para unirse a la fuerza en este día a las casi 9 de la mañana. La noticia se hizo oficial cuando un vocero de la familia publicó una declaración para que todos se enteraran.

Nuestra querida Princesa Leia había tenido una última entrevista con Rolling Stone el pasado 28 de noviembre, donde le preguntaron si le temía a la muerte. Esta fue su respuesta.

"No. Me da miedo morir. Todo lo que está asociado con el dolor en ello, no me gusta. He estado ahí con un par de personas cuando estaban muriendo; no se veía divertido. Pero si lo hiciera, querría a alguien como yo cerca. Y yo estaré allí".

Por lo menos, cabe mencionar que Carrie no murió en completa soledad, pues de acuerdo con Huffington Post, su hija Billie Lourd y su querido perro Gary estuvieron ahí con ella hasta el último momento.

