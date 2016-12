Estas son las 10 mejores películas del 2016

El año está por terminar y los cinéfilos hemos disfrutado (o sufrido) en las salas de cine como pocas veces antes. En un mar de películas de superhéroes y dramas a medio cocer, hubo cintas que destacaron como ejemplos de lo que deberíamos ver en pantalla grande. Afortunadamente tenemos una métrica confiable que nos permite saber qué tan buena o mala es una película de acuerdo a la opinión de los críticos de todo el mundo: el famoso Tomatometer. Tras un largo año aquí les presentamos las películas que obtuvieron el porcentaje de aprobación más alto por parte de la crítica.

¿Están de acuerdo con ellos?

Zootopia - 98%

Director:

Byron Howard y Rich Moore.

Elenco: Ginnifer Goodwin, Jason Bateman e Idris Elba.

Consenso de Críticos: Zootopia es una cinta brillantemente balanceada que ofrece un reflexivo e inclusivo mensaje tan rico y oportuno como su esplendida animación, además de ser lo suficientemente divertida para mantener a los espectadores más jóvenes entretenidos.

Hell Or High Water - 98%

Director:

David Mackenzie.

Elenco: Ben Foster, Chris Pine y Jeff Bridges.

Consenso de Críticos: Hell or High Water es un western sólido con buenas actuaciones que hace a un lado los disparos sin sentido para dar lugar a un buen ritmo narrativo y personajes redondos.

Moonlight - 98%

Director: Barry Jenkins.

Elenco: Mahershala Ali , André Holland y Naomie Harris.

Consenso de Críticos: Moonlight usa la historia de un hombre para ofrecer una mirada sumamente brillante y conmovedora sobre la vida de personas que definitivamente no vemos mucho dentro del cine.

Love & Friendship - 98%

Director: Whit Stillman.

Elenco: Kate Beckinsale, Chloë Sevigny y Xavier Samuel.

Consenso de Críticos: En Love & Friendship el director Whit Stillman usa sus talentos para adaptar el trabajo de Jane Austen y consigue como resultado un drama de época completamente encantador.

El Abrazo de la Serpiente - 98%

Director: Ciro Guerra.

Elenco: Nilbio Torres, Jan Bijvoet, Antonio Bolivar y

Brionne Davis.

Consenso de Críticos: Tan rica visual como su temáticamente, El Abrazo de la Serpiente ofrece un festín para los sentidos de un cinéfilo en busca de una dosis de originalidad.

Kubo and the Two Strings - 97%

Director: Travis Knight.

Elenco: Ralph Fiennes, Rooney Mara, Charlize Theron y Matthew McConaughey.

Consenso de Críticos: Kubo and the Two Strings iguala su increíble animación con una historia fascinante y melancólica, la cual ofrece algo para las personas de todas las edades.

Manchester By The Sea -

97%

Director: Kenneth Lonergan.

Elenco: Michelle Williams y Casey Affleck.

Consenso de Críticos: Manchester by the Sea es un drama conmovedor lleno de personajes redondos y marca un paso adelante para el director y escritor Kenneth Lonergan.

Hunt for the Wilderpeople

Director: Taika Waititi.

Elenco: Sam Neill, Julian Dennison y Rachel House.

Consenso de Críticos: La entrañable Hunt for the Wilderpeople une a un sólido elenco que aporta todos los elementos necesarios para crear una película única e inolvidable: un talentoso cineasta como Taika Waititi y un relevante, divertido y significativo mensaje. Es una montaña rusa de emociones que dejará al público desando más.

Sing Street - 96%

Director: John Carney.

Elenco: Aidan Gillen, Jack Reynor, Maria Doyle Kennedy, Lucy Boynton y Kelly Thornton.

Consenso de Críticos: Sing Street tiene más encanto que originalidad, pero eso es una objeción mínima en este musical de gran corazón e irresistible optimismo.

Arrival - 94%

Director: Denis Villeneuve.

Elenco: Amy Adams, Jeremy Renner y Forest Whitaker.

Consenso de Críticos: Arrival es una película obligatoria para los fanáticos de la ciencia ficción que da en el clavo con sus temas estimulantes, además de contar con una excelente actuación por parte de Amy Adams.

