Directivos chilenos aseguran que la Liga MX le hace daño a su futbol

El traspaso de jugadores andinos al futbol mexicano no ha caído bien a los dirigentes

La gran cantidad de chilenos que han arribado a la Liga MX en el último semestre ha encendido las alarmas en el país sudamericano, donde consideran que esta política afectará severamente a su competencia.

“El mercado mexicano le hará mucho daño al futbol chileno. Lamentablemente tienen posibilidad de contar con 10 extranjeros. Tienen un potencial económico grande y saben que los chilenos que han ido para allá han rendido”, expuso a Radio ADN José María Buljubasich, gerente técnico de Universidad Católica y quien jugara en el balompié mexicano.

“Los clubes chilenos no vamos con una maletita vendiendo los jugadores. No nos ponemos tan contentos que se los lleven; muchos piensan que nos ponemos felices porque nos entra plata pero no es así. Es más grande el daño deportivo que nos hacen”, agregó el dirigente.

El mercado chileno se ha convertido en uno de los más atractivos para la Liga MX a raíz del éxito de la Selección andina en las últimas ediciones de la Copa América. La reciente llegada de Nicolás Castillo a Pumas es ejemplo del renacer del interés de los clubes mexicanos por futbolistas de ese país.

