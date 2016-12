7 ideas para recibir en grande el 2017 en Tijuana

No te quedes en blanco este fin de semana

Este fin de semana será Año Nuevo y mientras que muchos ya tienen planes de qué harán y dónde lo celebrarán, hay otras almas que están perdidas que no saben aún como despedir este año. Por ello, te dejamos una breve lista de algunos eventos que pondrán fin a tu agonía.

Algunas de las opciones de la lista son para ir entrando en ambiente a la celebración de Año Nuevo y otros para la gran noche.

Viernes 30 de diciembre

Ugly Sweather

Méliès Autocinema decidió agregarle un poco de magia a las dos funciones que tendrá la noche de este viernes, por lo que debes llevar tu suéter navideño más feo para participar y tener la oportunidad de ganarte alguno de los premios que tienen para ti. El primer lugar obtendrá una membresía por 3 meses, el segundo lugar una membresía por 1 mes y para todos lo participantes premio en dulcería.

Nota sobre membresia: En futuras visitas, el ganador de la membresía podrá ingresar gratis con acompañantes en su vehículo, mientras que en el caso peatonal solo sería gratis el ganador. Además obtén promociones, descuentos y tendrás un sistema de recompensa de puntos que puedes intercambiar en dulcería.

¿Dónde? Méliès Autocinema

Méliès Autocinema ¿A qué hora? 7:00 p.m a 11:00 p.m

7:00 p.m a 11:00 p.m Costo: $40 pesos (persona a pie), $150 (carro 2 personas) y $200 (arriba de 3)

$40 pesos (persona a pie), $150 (carro 2 personas) y $200 (arriba de 3) Más información: Aquí

Internacional Show Sonora Dinamita

Despide el 2016 al ritmo de la cumbia, Club Paradise tiene planeado una gran noche con Internacional Show Sonora Dinamita, con Mariel artista exclusiva de Tu Voz y otras presentaciones locales, no te lo puedes perder.

¿Dónde? Club Paradise en Avenida Revolución

Club Paradise en Avenida Revolución ¿A qué hora? 9:00 p.m a 3:00 a.m

9:00 p.m a 3:00 a.m Costo: $100 pesos

$100 pesos Más información: Aquí

Rock Fest Efecto Libre & Abstracto

Una buena forma de decir adiós a esta año es con música y pizza, esto y otras cosas como arte, ropa, accesorios y lo más importante buen ambiente podrás encontrar en Rock Fest Efecto Libre & Abstracto, donde en la comida encontrarás a Veggies are us y Pizza De reyes mientras escuchas a Los Aerostáticos, Beirah, PERDICIÓN, Sinfonia De Herodes, Three Band Tj, entre otros grupos locales.

¿Dónde? Bar Aragón

Bar Aragón ¿A qué hora? 2:00 p.m a 12:00 p.m

2:00 p.m a 12:00 p.m Costo: Entrada Libre

Entrada Libre Más información: Aquí

Sábado 31 de diciembre

Niurka Marcos

¿Bailas? será mejor que tu respuesta sea sí porque esta noche tendrás que hacerlo en el show espectacular de Niurka Marcos para recibir Año Nuevo.

¿Dónde? International Centro de Espectáculos

International Centro de Espectáculos ¿A qué hora? 9:00 p.m

9:00 p.m Costo: $300 a $700 pesos

$300 a $700 pesos Más información: Aquí

Nómada hasta amanecer en Año Nuevo

El bar Nómada tiene planeada una fiesta llena de promociones especiales y sorpresas, mientras te deleitas escuchando a Holograma, Santos y Dvnxx Grxxn, entre otros grupos en su primer fiesta de año nuevo.

¿Dónde? Bar Nómada

Bar Nómada ¿A qué hora? 10:00 p.m a 5:00 a.m

10:00 p.m a 5:00 a.m Costo: Entrada Libre

Entrada Libre Más información: Aquí

Jaggers NYE Winguiza

Que mejor manera de celebrar que comiendo todas las alitas que puedas comer acompañado de cerveza, tequila, vodka o ron ¡Tú decides!.

¿Dónde? Jaggers Sports Bar & Grill

Jaggers Sports Bar & Grill ¿A qué hora? 8:00 p.m a 1:00 a.m

8:00 p.m a 1:00 a.m Costo: $250 pesos

$250 pesos Más información: Aquí

Fiesta de Año Nuevo en CokoBongo

Si te gusta tirar la casa por la ventana en Año Nuevo quizás ir a CokoBongo sea una buena elección para ti ya que habrá promociones para las primeras 100 mujeres en llegar, champagne shower, glowsticks, playeras y por supuesto champagne gratis para todos.

¿Dónde? CokoBongo en Avenida Revolución entre 8va y 9na.

CokoBongo en Avenida Revolución entre 8va y 9na. ¿A qué hora? 8:00 p.m

8:00 p.m Costo: Cover general $16 dólares

Cover general $16 dólares Más información: Aquí

