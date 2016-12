Muere la madre de Carrie Fisher, Debbie Reynolds

La madre de Carrie Fisher, Debbie Reynolds, falleció esta tarde a los 84 años horas después de sufrir un paro cardiaco, según reporta TMZ.

La también actriz falleció tan solo un día después de su hija, famosa por interpretar el papel de Leia Organa en la saga Star Wars.

Sorpresivamente ambas muertes se dieron de forma muy similar y con tan solo horas de diferencia, pues Fisher también falleció tras ser tratada por un ataque al corazón.

Debbie Reynolds es conocida por sus papeles en las películas Singing in the Rain y The Bodyguard. También prestó su voz para la traducción al inglés de la película de estudio Ghibli Kiki's Delivery Service.

