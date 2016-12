10 celebridades que fallecieron este 2016

El fenómeno del trágico 2016 está rompiendo las redes sociales, ya que al parecer resultó ser un año horrible en casi todos los aspectos y para eso tenemos las noticias internacionales para corroborar...

Pero también como pequeña parte de este fenómeno, nos encontramos con la muerte de muchas celebridades a las cuales casi todos admirábamos, casi pareciera que estábamos predestinados a leer la noticia del fallecimiento de alguien día con día, casi como un “loop” en el tiempo donde vivíamos lo mismo una y otra vez.

Aquí te dejamos una lista de 10 celebridades que nos dejaron en 2016 de manera abrupta, acontecimientos que seguro ni te dieron tiempo de recuperarte del shock.

1.- David Bowie (8 de enero 1947 – 10 de enero 2016)

Este fue el primer cubetazo de agua helada para sus fanáticos más asiduos, y sin duda hasta para los que no conocían tanto de su trabajo, ya que fuera de su talento como actor y músico, David Bowie siempre fue un ejemplo de cómo ser tu mismo te puede llevar muy lejos, a veces hasta a las estrellas.

2.- Alan Rickman (21 de febrero 1946- 14 de enero 2016)

Conocido por su papel como “Severus Snape” en la saga de Harry Potter, este actor dejó el mundo a la edad de 69 años, al igual que Bowie. Muchos seguidores del mundo mágico no podían con la noticia y decidieron recordar al actor y su personaje "Snape" con la palabra que lo convirtieron en alguien inolvidable dentro y fuera de Hogwarts: “Always.”

3.- Frank Sinatra Jr. (10 de enero 1944- 16 de marzo 2016)

El hijo de uno de los cantantes más talentosos en la faz de la tierra falleció a la edad de 72 años debido a un paro cardiaco. En vida dejó un gran repertorio de canciones y trabajó como director musical.

4.- Prince (Junio 7 1958 - 21 de abril del 2016)

El ganador de 7 grammys y uno de los artistas más extravagantes y queridos por la humanidad dejó un vacío a todos aquellos que encontraron en “Purple Rain” algo de la magia que el buen Prince representaba.

5.- Muhammad Ali (17 de enero 1942- 03 de junio 2016)

Conocido como Cassius Clay al principio de su carrera, este boxeador profesional fue campeón de peso pesado tres veces en la historia (1964, 1974, 1978).

6.- Kenny Baker (24 de agosto de 1934- 13 de agosto 2016)

La persona que se escondía debajo del traje que todos conocemos como el droide R2-D2 (o Arturito para los amigos) falleció en agosto, pero nos dejó con muchas escenas especiales, además de momentos mágicos y divertidos con C-3PO.

7.- Juan Gabriel (7 de enero 1950-28 de agosto 2016)

Sin duda cantaste alguna de sus canciones en una fiesta con tus tías favoritas o con tus amigos cuando de plano estabas con el corazón roto, el querido “Juanga” nos dejó, pero su música nos seguirá a donde sea que vayamos, aunque no te guste tanto...

8.- George Michael (25 de junio 1963-25 de diciembre 2016)

Tal vez de nombre no lo conozcas tanto, pero seguro que su canción “Careless Whisper” es el ringtone de alguno de tus amigos (al menos aquí en la oficina así es).

9.- Carrie Fisher (21 de octubre 1956- 27 de diciembre 2016)

Esta actriz representó una rebelión, y no nada más la que llevó a cabo en la saga de Star Wars como Princesa Leiah, sino la rebelión cinematográfica de la ciencia ficción. A todos se nos rompió el corazón, y más a aquellos que recientemente habían visto la Rogue One y recordaban con cariño su papel en el Episodio VIII.

10.-Debbie Reynolds (1 de abril 1932- 28 de diciembre 2016)

Este suceso fue la gota que derramó el vaso, the cherry on top, como lo quieran llamar, a solo un día después de la muerte de su hija (Carrie Fisher), Debbie Reynolds, conocida por su trabajo en “Singing in the Rain” y otras decenas de producciones más (musicales, series, etc.) falleció de un ataque cardiaco.

No cabe duda que fue un año de lamentables sorpresas, Q.E.P.D. todos estos seres talentosos.

