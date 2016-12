Ryan Gosling protagonizará biopic de Neil Armstrong

Ryan Gosling deja el futuro de Blade Runner 2049 para volar hacia las estrellas en la biopic del astronauta Neil Armstrong como su próximo proyecto cinematográfico que protagonizará.

De acuerdo con EW, el popular actor regresará a trabajar con el director de La La Land, Damien Chazelle para llevar a la pantalla grande la historia del hombre que se convirtió en la primera persona en pisar la superficie de la luna.

La película llamada First Man, se basará en el libro de James R. Hansen "First Man: The Life of Neil A. Armstrong" y será adaptado por el ganador del Oscar, Josh Singer.

Se tratará sobre la historia de cómo la NASA llevó a cabo la misión de poner al primer hombre en la luna, enfocándose en la vida de Armstrong y los años de 1961 a 1969. Se tratará de un drama que explore los sacrificios que hizo el astronauta y los Estados Unidos para pasar a la historia.

