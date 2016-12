5 razones por las que NUNCA debes visitar San Pedro Mártir

Hagas lo que hagas, no se te ocurra poner un pie en esta sierra bajacaliforniana

Visitar el Parque nacional Sierra de San Pedro Mártir, en Ensenada, hogar del Observatorio astronómico nacional, es una experiencia destinada solo para aquellos que estén dispuestos a emprender una aventura en su propio estado. Su flora, fauna y cielo son cosas que solo podrás encontrar en ese lugar. Es por ello que te advertimos de no poner un pie en la sierra si no disfrutas alguna de estas cosas. O si te sientes decidido, hacerlo bajo tu propio riesgo.

1.- El camino hermoso

Foto: Luz Gabriela Macías

Ni se te ocurra acercarte a San Pedro Mártir si no te agradan las aventuras. Si no te gusta adentrarte en el bosque y disfrutar de paisajes preciosos y sentir adrenalina a miles de metros de altura, esto simplemente no es para ti.

2.- La flora asombrosa

Foto: Luz Gabriela Macías

No pongas un pie en la sierra si te disgusta el estar en contacto con la naturaleza, si los árboles no son tus amigos, y mucho menos si el sonido del viento entre las ramas es desagradable para ti. Uno viene aquí a querer y respetar la tierra.

3.- El cielo increíble

Foto: Luz Gabriela Macías

Si al ver el cielo no te haces mil y un preguntas, San Pedro Mártir no te conviene. Si no vas a disfrutar el ver las estrellas como nunca antes las habías imaginado, aléjate. El cielo despejado y las estrellas más brillantes que nunca solo están disponibles para aquellos que se atreven a buscar y descubrir.

4.- Acampar a gusto

Foto: Luz Gabriela Macías

Si no te gusta acampar, no entiendo por qué te pasaría por la cabeza de ir a San Pedro Mártir. Ahí no solo conoces más a tus amigos; te conoces mejor a ti mismo también. Es para personas diferentes en un espacio sin igual.

5.- El excelente observatorio

Foto: Luz Gabriela Macías

Si aún con estas razones aún quieres ir a San Pedro Mártir, recuerda que su cima es de los mejores sitios para ver las estrellas en el mundo, solo detrás de Hawaii. Ahí se postra el Observatorio Astronómico Nacional. No subas la colina si no vas a considerarte afortunado de tener este espacio en Baja California.

Más noticias en SanDiegoRed.com

Sigue a San Diego Red en Facebook y Twitter.

oscar.montoya@sandiegored.com