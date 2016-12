Star Wars y Guardians of the Galaxy Vol. 2 son las películas más anticipadas del 2017

El 2017 nos tiene preparadas una gran, gran, gran lista de películas de todos los géneros para disfrutar a lo largo del año, pero hay dos en especial que la gente se muere por ver de todas éstas.

El portal de cine Fandango hizo una encuesta en la que le preguntaron a los espectadores cuál es la película que más quieren ver el próximo año, quedando en primer lugar Star Wars: Episode VIII y por detrás Guardians of the Galaxy Vol. 2

Cabe mencionar que estos dos títulos están por encima de otros grandes como La Bella y la Bestia, quien obtuvo el récord por la mayor cantidad de visitas a su primer trailer en las primeras 24 horas, Wonder Woman e incluso Justice League, la versión de los Avengers de Warner Bros.

Así es como quedó la lista:

1. Star Wars: Episode VIII

2. Guardians of the Galaxy Vol. 2

3. Beauty and the Beast

4. Wonder Woman

5. Spider-Man: Homecoming

6. Justice League

7. The Fate of the Furious

8. Fifty Shades Darker

9. Logan

10. Despicable Me 3

11. The LEGO Batman Movie

12. Thor: Ragnarok

13. Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales

14. Blade Runner 2049

15. Cars 3

16. John Wick: Chapter Two

17. War for the Planet of the Apes

18. The Dark Tower

19. Pitch Perfect 3

20. Alien: Covenant

21. Jumanji

22. Kong: Skull Island

23. Transformers: The Last Knight

24. Dunkirk

25. The Mummy

26. Baywatch

27. T2 Trainspotting

28. xXx: The Return of Xander Cage

29. Snatched

30. The Great Wall

Ante dicha noticia, el director de Guardians 2, James Gunn se mostró bastante contento con el resulto, quien publicó en su cuenta de Facebook que estaba feliz haber quedado en haber sido derrotados por Star Wars.

