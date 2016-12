La gente no tiene que pagar más por transportarse: Gastélum

Los camiones y taxis de ruta piden tres pesos más por pasaje, mientras que el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, afirma que la gente no tiene que pagar más por transportarse.

"¿Quién se le va a subir al camión?" dijo el presidente municipal refiriéndose al aumento que piden los transportistas argumentando que el gasolinazo que se aproxima este 2017 afectará la operación de sus rutas.

"Ellos podrán hacer su solicitud, habría que ver si esta es procedente, está puede ser procedente, pero si el ciudadano no puede pagar, no se le va a subir nadie, es cuestión de mercado, yo no lo veo de otra manera”, declaró ante el alcalde a El Sol de Tijuana.

Vía El Sol de Tijuana

