Este fin de semana hay potencial para caída de nieve en Baja California

BAJA CALIFORNIA.- A través de un nuevo informe del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se dio a conocer que tanto para el sábado 31 de diciembre como para el domingo 1 de enero se esperan intervalos de chubascos y lluvias escasas en la región, pero también hay potencial para la caída de nieve.

Hasta hace unos días el SMN no reportaba la posibilidad de nevada en las zonas montañosas del estado, sin embargo esto cambio debido a la aproximación de un nuevo sistema frontal (posible No. 19), sobre el noroeste del país, el cual no solo traería lluvia, sino vientos fuertes y caída de nieve.

Recuerda que de llegar a nevar la carretera de La Rumorosa será cerrada temporalmente para remover el hielo del asfalto.

