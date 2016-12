Fallece Barbara Tarbuck, quien interpretó a la Madre Superior Claudia en AHS

Barbara Tarbuck, una actriz veterana conocida por su participación como Lady Jane Jacks en "General Hospital" y en otras serie como American Horror Story, Nip / Tuck, Glee, etc, falleció este lunes en su casa en Los Ángeles a sus 74 años.

Apenas la hija de la actriz dio a conocer la noticias y señaló que Barbara murió debido a un trastorno llamado Creutzfeldt-Jakob, enfermedad cerebral degenerativa rara.

La actriz comenzó con su carrera desde que tenía 9 años edad, además también salió en las películas "Curly Sue", "Big Trouble", "The Tie That Binds", "Walking Tall", "Gone" y "S. Darko".

Vía NBC News

