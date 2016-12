Escucha a Emma Watson cantando "Something There" de La Bella y la Bestia

El primer trailer de La Bella y la Bestia nos dio un primer vistazo de la fidelidad que esta película tendrá con respecto a la versión animada de 1991 y aunque no escuchamos ninguna canción dentro del primer avance, podemos asegurarles que sí, todos van a cantar.

Aunque fuera descabellado pensar que no habría canciones, aquí está la prueba irrefutable de que escucharemos los temas de la original interpretados por los respectivos actores. Uno de los productores de la película publicó un audio de Emma Watson cantando Something There, pero no directo de la película, sino de un juguete que se encontraba en Toys R Us.

"Bueno, ahí lo tienen. Directo de las repisas de Toys R Us", dice parte de su publicación.

Y las canciones originales no serán todo, de acuerdo con EW, la producción de la película trabajó para implementar otras completamente nuevas. Si eres fan de este clásico de Disney, seguramente quedarás encantado cuando se estrene en el cine.

La Bella y la Bestia llega el 17 de marzo.

Más noticias en SanDiegoRed.com

Sigue a San Diego Red en Facebook y Twitter.

cynjen.romero@sandiegored.com