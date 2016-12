Muere William Salice, creador del Kinder Sorpresa

Muchos recordarán su emoción al tratar de descubrir que juguete les esperaba dentro del huevo sorpresa, sin embargo, algunos nos deteníamos también a saborear el chocolate. Este viernes ha llegado una triste noticia más para este 2016, el creador del Kinder Sorpresa, William Salice, falleció este jueves.

La fundación de William dio a conocer la noticia este viernes, donde señala que murió a la edad de 83 años en un hospital de Italia, luego de ser internado por sufrir un derrame cerebral.

Salice comentó en repetidas ocasiones que él no lo había inventado "El inventor fue Ferrero, yo sólo me limité a ejecutar el proyecto", sin embargo, él fue quien dio la idea de agregar un juguete en su interior para que los chocolates en forma de huevos pudieran venderse en todo el año y no solo en Pascua.

