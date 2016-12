Conscientiza el INJUV con campaña sobre uso de la pirotecnia

Tijuana, B.C.- Con el objetivo de concientizar a la ciudadanía, en especial a niños y jóvenes, sobre el uso de la pirotecnia,

integrantes del Instituto Municipal de la Juventud (IMJUV),

realizaron un volanteo en uno de los cruceros del bulevar Díaz Ordaz, a la altura de la Plaza Carrusel para entregar a la ciudadanía folletos con información preventiva sobre el tema.

El Director de IMJUV, Miguel Loza explicó que la campaña lleva por nombre “Chispa Responsable”, y consiste en hacer recomendaciones a la población a través de redes sociales y volanteo directo en puntos estratégicos de la ciudad con el fin de evitar accidentes para este fin de año, resultado del uso de la pirotecnia.

El funcionario municipal dijo que es importante disminuir el índice de accidentes en los jóvenes con el uso de fuegos artificiales, por lo que en la campaña hacen referencia a no comprar en puestos de la calle o en cruceros.

“Lo ideal es hacerlo en tiendas con permisos para comercializarlos y existen 40 negocios en Tijuana que cuentan con autorización para la venta”, agregó Miguel Loza.

Recomendó que se utilicen en espacios despejados, no llevar los fuegos artificiales en la bolsa del pantalón, si el producto no encendió una vez, no intentarlo de nuevo.

Otra de las recomendaciones, es no utilizar el producto cerca de las mascotas, pues estas son muy sensibles a la pólvora, y al sonido que

emite este material al hacer explosión, por lo que se debe de tener siempre un bote con agua cerca y no permitir que los menores manipulen la pirotecnia sin supervisión de un adulto.

“Que un rato de diversión, no nos arruine la vida con una lesión”, añadió el titular del IMJUV, tras señalar que en esta campaña “Chispa Responsable” participa activamente la Dirección de Protección Civil.

Si algún joven desea acercarse y contribuir a las campañas que IMJUV emprende, puede llamar al número 664 583 6226 o enviar un mensaje al correo electrónico direccionlmjuv@gmail.com.

