Esta es la edición especial del soundtrack de The Legend of Zelda

A principios de agosto, Nintendo anunció que celebrará el 30.° aniversario de The Legend of Zelda con el lanzamiento de una banda sonora de edición especial. Ahora, gracias a una tienda japonesa, podemos ver cómo lucirá la edición especial de este producto.

La banda sonora de aniversario de The Legend of Zelda estará disponible en 2 ediciones: estándar y limitada. La edición estándar incluirá 2 discos con temas que fueron “seleccionados con cuidado” de importantes lanzamientos de la serie como The Legend of Zelda, A Link to the Past, Ocarina of Time, Oracle of Seasons, A Link Between Worlds y más.

Por otro lado, la edición limitada incluirá un DVD con el video del concierto del 30.° aniversario de The Legend of Zelda, además de un soporte para CD que presenta una ilustración de Link en 8-bits alzando los brazos. Todo esto vendrá en una caja de colección. Míralo a continuación:

Como parte de la celebración de este aniversario, Nintendo también publico unos documentos de diseño del primer The Legend of Zelda. En ellos podrás ver cómo algunas de las ideas de los creativos detrás del juego pasaron del papel a nuestras pantallas. Por otro lado, Nintendo reveló que el próximo año llegará una nueva enciclopedia de Zelda.

The Legend of Zelda llegó al Famicom Disk System en febrero de 1986 y poco más de un año después debutó en América como un importante título para NES. Esta franquicia ha estado presente en casi todas las consolas de Nintendo y su próxima entrega, Breath of the Wild, llegará a Wii U y Nintendo Switch el próximo año.

Vía Level Up

Más noticias en SanDiegoRed.com

Sigue a San Diego Red en Facebook y Twitter.

cynjen.romero@sandiegored.com