Natalie Portman pudiera regresar a Marvel

El pasado mes de agosto, la actriz ganadora del Oscar Natalie Portman dijo que ya no saldría en más películas de Marvel, pero no porque no quisiera, sino porque en pocas palabras, ya "había terminado", pero eso pudiera cambiar en el futuro.

Durante una extensa entrevista con Deadline, Portman comentó su desagrado en general por las películas que se hacen a través de CGI, es decir; las de Marvel.

"Como actor, es una escala completamente diferente. Porque cuando estás haciendo esas películas, estás trabajando con mucha pantalla azul y mucha fantasía que tu imaginación tiene que ser mucho más amplia. Es un reto para mí".

La acrtriz continuó diciendo que a la vez está fascinada con dicha técnica por el reto que representa para ella porque "tienes que imaginar todo lo que hay afuera y adentro. Tienes que crear el mundo entero. Es como ser un niño otra vez".

El entrevistador concluyó preguntando si habría más películas de Marvel donde ella pudiera salir, a lo que contestó:

"Sí, bueno, con suerte algún día lo descubriré".

Y claro que pudiera regresar, quedan por lo menos dos películas más de los Avengers.

