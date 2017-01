Estas películas cumplen 20 años este 2017

Es difícil de creer que han pasado 20 años desde que Bruce Willis todavía tenía cabello y Will Smith estaba deshaciéndose de la imagen del Principe de Bel-Air. Este 2017 repasamos algunas películas que seguramente tuviste en VHS y que ahora cumplen dos décadas.

Titanic

Director: James Cameron

Frase: ¡Soy el rey del mundo!

G.I. Jane

Director: Ridley Scott

Frase: El dolor es nuestro amigo, nuestro aliado

Men in Black

Director: Barry Sonnenfeld

Frase: ¿Sabes cuál es la diferencia entre tú y yo? Que yo hago que esto luzca

The Fifth Element

Director: Luc Besson

Frase: ¡Multipass!

Austin Powers: International Man of Mystery

Director: Jay Roach

Frase: ¡Yeah baby! ¡Yeah!

My Best Friend's Wedding

Director: P. J. Hogan

Frase: Si amas a alguien se lo dices, y lo dices de inmediato, en voz alta

Good Will Hunting

Director: Gus Van Sant

Frase: No eres perfecto, Sport. Y dejame ahorrarte la intriga. Esta chica a la que conociste, no es perfecta tampoco. La pregunta es si son o no perfectos el uno para el otro

Selena

Director: Gregory Nava

Frase: ¡No es un sostén!

Hércules

Director: Ron Clements

Frase: Un héroe verdadero no se mide por el tamaño de sus músculos, sino por el de su corazón

