Que se cuide Warner, Ben Affleck dice que quizá no dirigirá The Batman

Parece que los problemas no pueden dejar en paz a Warner Bros y su aparente desesperado intento por alcanzar a Marvel y Disney con un montón de películas de superhéroes, porque Ben Affleck parece que pudiera no dirigir su película titulada tentativamente como The Batman.

En una entrevista con The Guardian, el nuevo Bruce Wayne dijo que si no se siente cómodo, no hará nada. Esto fue lo que dijo cuando le pidieron una actualización del proyecto que protagonizará y dirigirá:

"Esa es la idea, pero no es nada seguro y no hay un guión. Si no sale en una manera que yo crea es realmente grandioso, no lo voy a hacer".

Esto suena como muy malas noticias para todos los involucrados, en especial porque el mes pasado, Ben Affleck dijo lo contrario a lo que acaba de declarar. Dijo que "todo se estaba acomodando muy bien y que estaban terminando el guión".

También había confirmado que las grabaciones de la película comenzaban a mediados de enero, es decir, en muy poco tiempo.

