Billie Lourd por fin habla sobre muerte de su madre Carrie Fisher y su abuela Debbie Reynolds

Quizá recuerdes a Billie Lourd por su papel en la serie de Scream Queens, pero para quienes no lo sabían, la actriz es hija de la fallecida Carrie Fisher, quien será siempre recordada por su papel de Leia Organa en Star Wars, y también es nieta de Debbie Reynolds, una veterana del Hollywood de los 60.

Ante la muerte de estas dos estrellas del cine norteamericano, muchos se preguntaron sobre la forma en que los familiares la estaban pasando, sobre todo el de Lourd, mientras que la muerte de un familiar nunca será algo agradable, podemos decirles que ya está mucho mejor y todo gracias a los fans.

A través de Instagram, Billie Lourd agradeció a todas las personas que le escribieron mensajes de apoyo, pues gracias a ellos es que ha superado un poco esta amarga experiencia.

"Haber recibido todas sus oraciones y amables palabras desde la semana pasada me han dado la fuerza que no creí que existiera durante un periodo como éste. No hay palabras que expresen cuánto extrañaré a mi Abadaba y a mi propia y única Momby. Su amor y apoyo significan el mundo para mí".

