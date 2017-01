Las 5 mejores series en español que puedes ver en Netflix

En los años, las series en español han perdido un terreno considerable en la programación de cadenas de televisión e incluso en las plataformas de streaming. No sólo eso, también la realización de éstas, ha disminuido con el paso de los años.

Por eso, te recomendamos algunas series en español que han destacado y que se pueden disfrutar a través de Netflix, porque sí, también hay buen contenido en este idioma.

1. Narcos

Luego del éxito que presentaron las producciones relacionadas con el narcotráfico como El Señor de los Cielos, en 2015, Netflix lanzó en su plataforma Narcos, una producción original que abordó la historia de Pablo Escobar. Después del éxito de sus dos primeras temporadas, ya se prepara una tercera aún sin fecha de estreno.

2. Vis a Vis

Comparada por momentos con Orange is the New Black , Vis a Vis es una serie española protagonizada por Maggie Civantos, la cual narra la historia de Macarena, una joven que ingresa a prisión por desfalco y evasión de impuestos. En Netflix están disponibles las dos temporadas completas.

3. Llámame Francisco

Recién estrenada en Netflix, Llámame Francisco es una miniserie biográfica que retrata la vida de Jorge Mario Bergoglio desde su juventud en Buenos Aires, Argentina, hasta su nombramiento en 2013 como el Papa Francisco, primer pontífice latinoamericano de la historia. Llámame Francisco es una serie original de la plataforma de streaming protagonizada por el argentino Rodrigo De la Serna.

4. Paramédicos

Inspirada en hechos reales, Paramédicos es una serie producida por el Canal Once, en la cual se explora la vida de las personas dedicadas a esta profesión, quienes arriesgan su integridad por proteger la de los demás, al tiempo que se revelan miedos profundos y dilemas éticos y humanos.

5. Las Aparicio

Las Aparicio, una de las series mexicanas más exitosas en los últimos años, también se encuentra disponible en la plataforma de streaming. La producción protagonizada por Gabriela de la Garza, Eréndira Ibarra, Liz Gallardo y Ximena Rubio sólo tuvo una temporada conformada por 120 capítulos.

Con información de Tomatazos.

Más noticias en SanDiegoRed.com

Sigue a San Diego Red en Facebook y Twitter.

Editorial@sandiegored.com