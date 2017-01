Jones habla sobre los planes que tiene para la secuela de Warcraft

El director no sabe si la pelicula tendrá una segunda parte

Después de una larga espera, la película basada en Warcraft llegó a cines de todo el mundo. Si bien no tuvo el éxito esperado en Occidente, fue sumamente popular en países como China, por lo que es imposible descartar una secuela. Por esta razón, Duncan Jones, director responsable de El Primer Encuentro de Dos Mundos, habló sobre los planes que tiene para su secuela.

Lo anterior surgió después de que un fan le preguntara si habrá otra cinta de Warcraft, a lo cual Jones respondió que le encantaría, pero que la decisión depende de Legendary. Lo anterior llevó a una serie de tweets en los que Duncan habló sobre lo que quiere que pase si este proyecto se hace realidad.

Antes de continuar debo advertirte que lo que sigue contiene spoilers. Así pues, si no has visto Warcraft o no estás muy familiarizado con el lore de este universo, te recomiendo que dejes de leer aquí para evitar arruinarte alguna sorpresa.

Continuemos: Jones aseguró que en Warcraft 2 podríamos ver tierras de Dalaran en las montañas de Alterec, así como la proliferación de la magia una vez que la muerte de Llane Wrynn hiciera que Kirin Tor intentara ser una organización más abierta. Por otro lado, la historia de los orcos se centraría en el encarcelamiento de Go'el y su liberación.

Como nota adicional, Jones señaló que en Warcraft 2 hubiéramos visto a Ogrim usar la armadora Doomplate. Lo anterior después de que los orcos aprendieran a crear armaduras en Azeroth.

Jones finalizó asegurando que Warcraft tuvo varios problemas ya que tenía varias lineas narrativas. “Tienes que concentrarse. Intentar tratar varios temas es exactamente el problema que nos puso en esta posición”.

¿Qué te parece? ¿Te gustaría que hubiera una nueva película de Warcraft? ¡Cuéntanos en los comentarios!

TL;DR: Duncan Jones, director de Warcraft, habló sobre lo que le gustaría hacer si Legendary confirma una secuela de la cinta. Según el creativo, parte de la pelicula se hubiera concentrado en Go’el y su liberación.

