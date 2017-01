Casa Marcelo, el mejor desayuno en Best Of Baja 2016

Desde que Ramonetti anunció su llegada a la ciudad de Ensenada tenía consigo un propósito: Traer la frescura, calidad y excelencia de sus productos de lácteos que los han destacado a nivel mundial. Desde el poblado de Ojos Negros a la ciudad de Ensenada, hace más de un año, Casa Marcelo abrió sus puertas para posicionarse rápidamente en una gran opción para el desayuno.

Un ambiente campestre se percibe en su restaurante, como si estuviéramos en la comodidad de nuestro hogar a la hora del desayuno. Foto: Ángel García/ SanDiegoRed.com

En una casa antigua de las calles más representativas de Ensenada, Casa Marcelo, ofrece el ambiente hogareño ideal para la propuesta campestre que maneja en su ubicación en Ojos Negros con La Cava de Marcelo.

Sin pretensiones, la cocina busca que el cliente salga satisfecho con un buen desayuno con productos locales, donde el ingrediente derivado de los lácteos, como el queso, forman parte esencial de los sustanciosos platillos.

Su menú muestra el legado gastronómico con el que se ha destacado a la ciudad de Ensenada en los últimos años. Desde que Casa Marcelo llegó a Ensenada se ha convertido en esos pequeños tesoros culinarios que hay que visitar en la próxima oportunidad que tengamos de estar en el Puerto.

El Plato Marcelo, platillo representativo del restaurante. Foto: Ángel García/ SanDiegoRed.com

Podemos encontrar reinventados platillos, deliciosos, que se han convertido en clásicos desde su apertura en 2015. Por excelencia, el estandarte de la casa, el Plato Marcelo, un interesante platillo con una base de ensalada de nopal, champiñones, cubos de queso fresco con una costra de queso con borrego tatemado a la plancha, acompañados con dos huevos estrellados. Con un precio razonable, dejando atrás la pretensión de algunos restaurantes.

Otro platillo que hay que considerar es sin duda el omelet de huevo y calabaza, con queso, sobre una cama de quinoa. Foto: Ángel García/ SanDiegoRed.com

Nuevas propuestas e ideas vienen para Casa Marcelo, el próximo verano podremos ver la venta de yoghurt y nieves artesanales con lácteos de Ramonetti, sumándose una propuesta más al restaurante.

Casa Marcelo de Ensenada se impuso en la terna de nominados en Best Of Baja 2016 obteniendo la mayoría de votos dentro de nuestra encuesta en el grupo de SanDiegoRed Opinión, por lo que recibe la distinción del Mejor Desayuno/Brunch. Si eres de los que no ha visitado el lugar, no esperes en planear una visita próximamente, donde descubrirás la calidad, buen sabor y excelente lugar para desayunar.

Ubicación: Calle Riveroll 771, entre calle séptima y octava en zona centro de Ensenada

Horarios: 8:00 de la mañana a 18:00 horas

