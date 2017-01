Aumentos a la gasolina son por el bienestar del país: Enrique Peña Nieto

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, explicó que el incremento a los costos de combustibles es una medida para cuidar el bienestar económico del país.

"La prioridad para mi gobierno, es preservar la economía de nuestro país, no hacerlo así, el costo de no velar por nuestra estabilidad económica, sería aún mayor, mucho más costoso que la medida que no se ha tomado”, declaró Peña Nieto, a lo que describió como una decisión "difícil, dolorosa, pero inevitable".

Sobre el malestar social que han generado los incrementos, como protestas, liberación de casetas y saqueos a centros comerciales, el presidente de México pidió calma, comprensión y escuchar los argumentos del gobierno federal.

"Es sin duda esta medida, una acción que nadie hubiera querido se tomara, no es para el gobierno de la república algo fácil., tomar una medida como la tomaron, no es el deseo del presidente de la república y de su gobierno el tomar una medida como esta”, apuntó Peña.

El mandatario señaló también que los incrementos a la gasolina no son resultado de las reformas en el país, sino de un incremento de los precios internacionales del combustible.

