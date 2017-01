Llega teaser de "Cult of Chucky" la séptima película del muñeco diabólico

¿Es algo bueno o no?

A poco de que Child's Play o mejor conocida por todos como "Chucky" cumpla 30 años de haber llegado al cine para provocar terror hacia los muñecos en todas partes del mundo, se ha dado a conocer que en efecto, habrá una secuela y comenzará a filmarse próximamente.

Entertainment Weekly revela de manera exclusiva que la séptima parte, Cult of Chucky será de hecho una secuela de todo lo que hemos visto en el pasado y su fotografía principal comienza a grabarse este 9 de enero. Amantes de las películas originales estarán contentos al saber que Brad Dourif también está de regreso para darle su voz al malvado muñeco. Otros veteranos como Alex Vincent y Jennifer Tilly también regresarán.

Pero Chucky no estará solo en esta nueva ola de asesinatos, EW reveló detalles de la trama y su ya famosa esposa le echará una mano. Esto es lo que dice al respecto:

Cult of Chucky se pondrá al día con el personaje de la joven Dourif en un asilo para criminales locos donde ha estado confinada durante los últimos cuatro años y está erróneamente convencida de que ella, no Chucky, asesinó a toda su familia. Pero cuando el psiquiatra de Nica introduce una nueva "herramienta" terapéutica para facilitar las sesiones grupales de sus pacientes - un muñeco muy familiar con una cara sonriendo de manera inocente - una serie de muertes espeluznantes comienza a plagar el asilo, y Nica comienza a preguntarse si tal vez ella no está loca después de todo. Andy Barclay (Vincent) el ya crecido némesis de Chucky de la película original de Child's Play, correrá al auxilio de Nica. Pero para salvarla tendrá que pasar por Tiffany (Tilly), la novia de Chucky, hará lo que sea, sin importar qué tan mortal o depravado, con tal de ayudar a su amado muñeco diabólico.

Y aquí tienes el teaser del anuncio de la película.

