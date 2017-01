Leverkusen ya no quiere a Chicharito por "egoísta"

Chicharito ya no es bien visto en el Bayer Leverkusen. Su apatía con el club ha causado molestia en el conjunto de la Bundesliga. Al grado que, de acuerdo con el diario Bild, los directivos estarían pidiendo 25 millones de euros por su fichaje con la intención de que se vaya.

“En el equipo se han dado cuenta que él no tiene ningún interés por las nuevas amistades, Hernández ni siquiera fue a la fiesta de Navidad porque no le interesaba. Él no trabaja a la par de los colegas en la crisis. Suma 1,095 minutos sin gol en partido oficial. Las voces críticas se multiplican en el equipo”, publica.

El diario alemán afirma que el mexicano no ha demostrado "ser un jugador de equipo",

que sus compañeros lo ven como una persona "egoísta", por lo que lo colocarían en la lista de transferencias para el próximo mercado de verano.

*Nota cortesía de nuestro amigo de Juanfutbol

Más noticias en SanDiegoRed.com

Sigue a San Diego Red en Facebook y Twitter.

editorial@sandiegored.com