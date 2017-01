A Gringo in Mexico: Top 25 platillos de la Baja del 2016

Como una persona que vive en San Diego y escribe sobre comida mexicana y la cultura, me encuentro en una posición muy afortunada, tanto geográficamente como gastronómicamente. El escape fronterizo a Baja California está a solo 20 minutos en carro y cuando cruzas, puedes encontrar muchas maravillas culinarias, desde opciones para cenar en puestos en la calle, lugares de comida tradicional mexicana, hasta lo más “in” de la zona, y la siguiente lista incluye todas estas categorías.

Los mejores platillos de Baja California del 2016 están acomodados sin un orden en particular y no forman parte de ningún concurso. La siguiente lista está hecha a base de platillos que disfruté personalmente y en compañía de mis amigos, familia y colegas durante mis visitas a esta bella región el año pasado.

Como última aclaración, tengo que admitir que hay platillos de años anteriores que sin duda los hubiera puesto de nuevo en esta lista, tales como las tortas de carne asada de "Tortas Washmobile" y el menú exquisito de "Malva" en Valle de Guadalupe, los cuales fueron parte de mi top del 2015.

La selección de este año comenzó con 50 platillos y me tomó demasiado trabajo omitir algunas opciones, hasta que por fin las reduje a 25, por lo que me disculpo con aquellos que no alcanzaron a obtener un lugar en la lista.

No dudes en dejar un comentario para recomendarme algun platillo. ¡Provecho!

1.- Ostras del Pacífico. El Clavo, Valle de Guadalupe

Foto: AGringoInMexico.com

Las ostras del Pacífico forman parte de la cocina campestre del Chef Ryan Steyn en "El Clavo", Quinta Monasterio, y fue uno de los mejores platillos del año. Los bivalvos estaban brillantes y bañados en licor, acompañados con suficiente miñoneta para complementar y no restarle ese sabor especial. Como último elemento, una salicornia adornaba y daba el toque crujiente perfecto.

2.- Sirloin de cordero. Almazara, Valle de Guadalupe

Foto: AGringoInMexico.com

El cordero criado en Sierra Blanca es una cena increíble (y almuerzo) que se sirve en "Almazara", un gastro-pub fundado por Miguel Angel Guerrero en un rancho con árboles de olivo. El sirloin se prepara en parrilla Santa Maria y es servido en término medio en porciones generosas, está sazonado de manera perfecta y viene acompañado de vegetales, calabaza y puré de papa.

3.- Ravioli de costilla. La Cayetana, Tijuana

[iFoto: AGringoInMexico.com

Mi almuerzo en el nuevo restaurante de Tijuana “La Cayetana,” ubicado en Paseo Chapultepec comenzó con pocas, pero buenas opciones de aperitivos estilo Baja Mediterráneo, tales como una tostada de atún ahi. A pesar de eso, las pastas fueron las protagonistas del momento. El ravioli de costilla honra a la región como uno de los mejores platillos de pasta hecha a mano, cubierta en una rica y jugosa salsa.

4.- Risotto de cilantro con camarón a la parrilla. Asao, Tecate

Foto: AGringoInMexico.com

Los dueños de "Asao" en Tecate trabajaron parte del 2016 con el chef mexicano Martín San Román para crear su propio menú, el cual representa una fusión de recetas europeas con mexicanas. Un gran ejemplo es este risotto bañado en crema de cilantro con perfecto sazón y camarón a la parrilla.

5.- Tacos de chicharrón. Aaron Food Truck, Tijuana

Jamás había probado el chicharrón servido de esta manera, ya que prefiero una sensación crujiente, en guisado da una impresión triste, y de alguna manera hasta equivocada. La diferencia de estos deliciosos tacos a los otros es la cantidad de chicharrón que poseen, lo que hace que la salsa se vea de lo mejor, detalle que lo convirtió en uno de mis favoritos del año.

Foto: AGringoInMexico.com

6.- Quesataco de borrego. Bodegas F. Rubio, Valle de Guadalupe

Alex Rubio de "Bodegas F. Rubio" ha sido uno de mis chefs favoritos desde que inauguró un deli en una vinícola hace dos años. Este quesataco combina pedacitos sabrosos de borrego a la parrilla con cilantro y cebolla morada, servido en un tortilla con queso artesanal.

Foto: AGringoInMexico.com

7.- Aguachile de camarón y pulpo. Alga Bien, Playas de Tijuana

Photo: AGringoInMexico.com

El chef Julio Rodríguez combina los tradicionales mariscos de Sonora en un nuevo restaurante llamado "Alga Bien," en donde ofrece un especial platillo de mariscos con base de chile serrano para crear un aguachile de camarón, pulpo, cebolla morada, aguacate y pepino que seguramente te ayudará a refrescarte en un día muy caliente.

8.- Plato de Marcelo. Casa Marcelo, Ensenada.

Foto: AGringoInMexico.com

El menú de "Casa Marcelo" en Ensenada tiene platillos con queso artesanal hecho por el mismo Marcelo Castro, dueño de "La Cava de Marcelo" cerca de Ojos Negros. Este plato incluye huevos a tu gusto y una rebanada de queso añejo Ramonetti servido arriba de una porción generosa de barbacoa, champiñones y vegetales.

9.- Ostras Provençale. Andares De La Baja Cocina, Tijuana

Foto: AGringoInMexico.com

"Andares De La Baja Cocina" es un nuevo lugar ubicado en la colonia Cacho dirigido por Luis Enrique Gil Moreno. Andares ofrece servicio bajo techo y en patio. Estas ostras están sazonadas con hierbas, combinadas con mantequilla, horneadas y a la parrilla.

10.- Ravioli de queso añejo en salsa marinara. Tre Galline, Valle de Guadalupe

Foto: AGringoInMexico.com

El Chef Angelo Dal Bon de Tre Galline abre por temporadas en Valle de Guadalupe. Este platillo está compuesto de un ravioli con un fuerte queso añejo, el cual está bañado en una salsa cítrica. El Chef Angelo guardó ese queso en un almacén de una tienda local, y aunque le dijeron que no se había añejado correctamente, la realidad fue todo lo contrario.

11.- Sope de curry de hígado de pollo. Sanvil, Valle de Guadalupe

Foto: AGringoInMexico.com

El chef Surinder Veer Singh Ortega ocasionó un revuelo en la comunidad local en el año 2016 al inaugurar un nuevo restaurante llamado “Sanvil,” el cual está basado en una fusión de cocina india y mexicana. Surinder ganó el tercer lugar en los premios Sabor de Baja gracias a su deliciosos sopes de curry de hígado de pollo, papa en trocitos y un toque picoso de mango curtido, yogurt, verdolaga purslane y tomate cherry.

12.- Taco campechana. Tacos Fitos, Tijuana

Foto: AGringoInMexico.com

Este puesto de tacos está ubicado cerca del Mercado Hidalgo y se enfoca en tres tipos de tacos: Birria de res, tripa y campechana (que combina ambos). La carne es servida en una tortilla para después ser freída y culmina con un perfecto dorado.

13.- Borrego tatemado. La Cocina de Doña Estela, Valle de Guadalupe

Foto: AGringoInMexico.com

A pesar de que la machaca de esta cocina ganó el Foodiehub 2015 Best Breakfast in the world (Mejor desayuno del mundo), el platillo de borrego tatemado es sin duda uno de los principales atractivos de este humilde restaurante.

El borrego es frito, marinado y sazonado a la perfección, para ser servido con un rico consomé y ser acompañado de tortillas hechas a mano, tanto de maíz como de harina.

14.-Ostiones preparados. Fuego, Valle de Guadalupe

Foto: AGringoInMexico

Nada como el menú lleno de imaginación servido por el Chef Mario Peralta en “Fuego.” Los ostiones Kumiai están preparados de la manera más fresca con melón y frambuesa, para terminar con un toque de salsa de soya y una mezcla gelatinosa de habanero, lo que logra crear el balance adecuado entre lo dulce y lo picante.

15.- Tacos “84 Meat.” El Lugar de Nos, Tecate

Foto: AGringoInMexico.com

En Tecate se encuentra "El Lugar de Nos", donde la chef Mariela Manzano lentamente mezcla una olla de “84 meat,” una combinación de carne de res, borrego y puerco que es cocida a fuego lento durante 84 horas. El resultado son pedazos de carne increíblemente suaves y llenos de sabor que son servidos en una tortilla de maíz, salpicados con el mismo jugo y un toque de balsámico.

16.- Codorniz a la parrilla. Finca Altozano, Valle de Guadalupe

Foto: AGringoInMexico.com

El chef Javier Plascencia obtuvo alto reconocimiento gracias a su restaurante mexicano moderno “Mision 19.” Pero "Finca Altozano," también dirigido por Plascencia, no se queda atrás, ya que ofrece platillos clásicos y rurales de Baja California. Tales como este platillo de codorniz a la parrilla, la cual es servida y sazonada a la perfección, acompañada de frijoles servidos en una olla de peltre azul.

17.- Tostada de camarón y aguachile de almeja blanca. El Paisa, Tijuana

Foto: AGringoInMexico.com

El Maestro Coctelero Humberto Buelna sirve especialidades sinaloenses en su puesto ubicado dentro del Mercado Hidalgo. Humberto sirve tostadas hechas con suculentos mariscos. Mi favorita fue sin duda la de camarón enchilado y aguachile de almeja blanca, adornada con aguacate y un toque de salsa chiltepín.

18.- Tuétano a la parrilla con pulpo. Olivia de Asador, Valle de Guadalupe

Foto: AGringoInMexico.com

En un evento de caridad llevado a cabo en San Diego, la Chef Giannina Gavaldón decidió donar su talento con este platillo, el cual sirve en “Olivia de Asador.” El hueso es partido a la mitad y puesto en la parrilla para darle el toque ahumado necesario. Un suave pulpo se coloca encima con sal de mar.

19.- Taco “El perrón.” El Mazateño, Tijuana

Foto: AGringoInMexico.com

"Mariscos el Mazateño" es EL LUGAR para probar los mejores tacos de mariscos en Tijuana. “El Perrón” combina generosas cantidades de camarón de Baja California con pargo frito (pescado) y se sirven en dos tortillas de harina hechas a mano. El queso Oaxaca derretido que desfila encima de este taco “cierra con broche de oro.” En sí pude haberme comido esta delicia sin nada más que ese pargo frito.

20.- Tostada Baja Hiramasa. La Querencia, Tijuana

Foto: AGringoInMexico.com

Valió la pena poder escabullirme en la carpa VIP del Latino Film Festival, donde tuve la oportunidad de probar una tostada con un corte crudo de Baja Hiramasa (pez limón) cubierto con ponzu, verduras, porciones de aguacate y machaca finamente cortada. Todo esto a manos del talentoso Chef Miguel Ángel Guerrero.

21.- Ravioles de betabel. Alma Verde, Tijuana

Foto: AGringoInMexico.com

Este es el único platillo vegano que logró hacerse de un lugar en esta lista y se sirve en uno de los lugares más reconocidos para “brunchear” de Tijuana, “Alma Verde,” ubicado en la colonia Cacho. El betabel se rellena con una rica crema hecha con mantequilla de nuez india originada en Brasil, el queso es sustituido con una versión vegana de queso de cabra y el platillo es adornado con mandarina, verduras y nuez picada.

22.- Chicharrón en salsa verde. The Rib Shop, Tijuana

Foto: AGringoInMexico.com

El Chef Fernando Acosta se dedica a preparar chicharrón de todas las maneras posibles en "The Rib Shop". Este chicharrón está muy bien cocinado y viene con una crema verde picante, la cual va cubierta de cebolla morada curtida y es servido con totopos. Fue en 2016 cuando Fernando inauguró una segunda área de comida en el Tasting Room "Border Psycho" dentro de Plaza Fiesta.

23.- Cóctel de mariscos. Restaurante Sabina, Ensenada

Foto: AGringoInMexico.com

El carrito de comida favorita de Anthony Bourdain, “La Guerrerense,” abrió un restaurante en 2016 con el nombre de la dueña. Este mágico cóctel contiene almeja chocolate, pulpo, camarón y caracol de mar servido en un ligero jugo de cóctel, el cual está un poco dulce pero también un poco picante. La delicadeza del jugo da paso a que disfrutes muy bien del sabor de cada marisco.

24.- Burrito de machaca. Bol Corona, Tijuana

Foto: AGringoInMexico.com

El ya histórico Bol Corona sirve una variedad de burritos, enchiladas y otros clásicos mexicanos de muy buena calidad en los 6 establecimientos alrededor de la ciudad. A pesar de eso, su machaca es excelente, ya que combina la carne con chile morrón, cebolla, ajo y especias, todo esto servido en una tortilla de harina grande y suave. La experiencia mejora cuando decides disfrutar del burrito con una gran cantidad de su famosa salsa roja.

25.- Sardina a la parrilla. Mogor, Valle de Guadalupe

Foto: AGringoInMexico.com

Este año el restaurante al aire libre “Deckman’s” en El Mogor, liderado por el Chef Drew Deckman, colaboró con Paul Bentley de “Magno Brasserie” en Guadalajara para crear uno de mis platillos favoritos del año hecho a base de sardina con piel crujiente servida en una cama de puré de papa, acompañada de longaniza e hígado de la misma sardina para al final ser adornado con hinojo y flor de calabaza.

¿Me falta algo? Siéntanse libres de dejar un comentario con los detalles para descubrir los mejores platillos de este año. Atentamente: Tu Gringo en México, Scott.

El periodista de cultura, comida y viajes de San Diego, W. Scott Koenig, ha explorado México y Baja California durante más de dos décadas. Fundó AGringoInMexico.com en 2012 para informar sobre destinos fronterizos, comida, cultura y aventura. El sitio web se ha convertido desde entonces en una valiosa fuente de información sobre la floreciente cultura gastronómica y cultural en Baja California, así como en la escena más amplia de todo México.

