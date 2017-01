Jack Sparrow tendrá un barco nuevo en Piratas del Caribe 5

Sí, el Capitán Jack Sparrow regresará para Piratas del Caribe 5 llamada Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (si no, no hubiera película) y lo veremos con todo lo que caracteriza a este carismático personaje, menos a su amada Perla Negra.

Ha salido una sinopsis de la película en la que describe el nuevo problema en el que se ha metido Jack, así como el nombre de su nuevo barco, la Dying Gull (Gaviota Agonizante).

Johnny Depp regresa a la pantalla grande como el icónico antihéroe Jack Sparrow en la nueva "Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales". Esta aventura encuentra al Capitán Jack con muy mala suerte sintiendo los vientos de la desgracia soplando en su contra cuando mortales marineros fantasmas, liderados por el temible Capitán Salazar escapa del Triángulo del Diablo con la única misión de matar a todo pirata que se encuentre en el mar. La única esperanza de Jack para sobrevivir, se encuentra en el tridente de Poseidón, pero para encontrarlo deberá formar una difícil alianza con Carina Smyth, una bella y brillante astrónoma, y Henry, un joven marinero de la Marina Real. A cargo del timón de la Gaviota Agonizante, su lamentable y deshecho barco, el Capitán Jack no solo buscará librarse de la desgracia, sino salvar su vida del enemigo más formidable y malévolo que jamás haya enfrentado.

¿Será que recupere a su amada Perla? Después de todo, al final de la última película, Gibs le entrega una botella con el barco dentro de ella. Tendremos que esperar para averiguarlo.

