Ex campeón mundial se queja de pelea 'Canelo'-Chávez Jr.

SAN DIEGO.- El dos veces campeón mundial de boxeo, Paulie Malignaggi, no comparte la opinión de muchos fanáticos del pugilismo que quieren ver pelear a Saúl 'Canelo' Álvarez y Julio César Chávez Jr. afirmando que la pelea es "una perdida de tiempo".

"Creo que las opiniones ignorantes es lo que genera que una pelea se haga tan interesante", aseguró el ex campeón mundial al podcast "Three Amigos" de Bloody Elbow.

"Es una perdida de tiempo", agregó en su plática, "desde que tienes debates sobre una pelea generas interés y el interés genera ventas y todo eso".

Su queja continúa ya que aseguró creer que "siento que la mayoría de la opinión de la gente que ve ese tipo de peleas es probablemente ignorante y no saben nada, y no lo digo de una manera irrespetuosa. Vas a tener un montón de gente idiota que comprará las peleas que no valen la pena".

El combate entre las dos estrellas mexicanas se sigue negociando, pero se espera se lleve a cabo el 6 de mayo en Estados Unidos como parte del fin de semana del Cinco de Mayo. De acuerdo a la información no oficial Chávez Jr. bajaría tres libras para llegar a 165, mientras que 'Canelo' subiría once para estar en el peso ideal de la pelea.

