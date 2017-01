Desmienten que hayan saqueos en Tijuana

El alcalde señala que no hay reporte de estos actos en la ciudad

TIJUANA.- Durante las últimas horas ha estado circulando rumores sobre supuestos saqueos que se están llevando a cabo en Tijuana, a través de fotos y videos sobre el cierre de establecimientos a temprana hora por el miedo a estos actos. Sin embargo, el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum dijo a Uniradio Informa que estos relatos son falsos.

Durante un desayuno con Contadores, donde se partió la tradicional Rosca de Reyes, Gastélum aseguró que no hay reportes de saqueos en la ciudad y que los videos que se han estado difundiendo, uno de ellos no fue grabado en Tijuana y el otro contiene imágenes exageradas no confirmadas.

Por otra parte, señaló que oficiales estarán en zonas comerciales para evitar este tipo de actos e invitó a la gente a manifestarse pero de manera pacífica y no como se está viendo en otros estados del país.

A través de las redes sociales se crearon grupos para planear saqueos en la ciudad, sin embargo estos han sido borrados rápidamente de la plataforma.

Vía Uniradio Informa

Más noticias en SanDiegoRed.com

Sigue a San Diego Red en Facebook y Twitter.

editorial@sandiegored.com