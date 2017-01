SPOILER: Carrie Fisher iba a tener una papel muy grande en Episodio IX de Star Wars

La princesa Leia de Carrie Fisher iba a tener una papel tanto en el Episodio VIII como el IX de Star Wars. Anteriormente se reportó que la actriz terminó sus escenas del Episodio VIII antes de que falleciera.

De acuerdo con THR, Leia iba a tener un papel mucho más importante en el Episodio IX que en el VIII, por lo que los productores, ejecutivos y otras personas involucradas en la producción, se reunirán para hablar sobre cómo van a manejar la situación del personaje para la última película de la saga de los Skywalker.

El portal da detalles de "por lo menos dos escenas claves" en los dos episodios restantes, "una reunión de Leia con Luke (Mark Hamill) y una confrontación con Kylo Ren (Adam Driver), su hijo que asesinó a Han Solo (Harrison Ford) en The Force Awakens".

No se dan detalles de qué escena aparecerá en qué episodio, pero aparentemente una de ellas ya no podrá hacerse o en dado caso, tendrían que recurrir a la técnica de CGI que implementaron en Rogue One: A Star Wars Story.

El Episodio IX se estrena hasta el 2019 por lo que tienen bastante tiempo para hacer los cambios pertinentes al guión, en caso de que así lo estén contemplando.

