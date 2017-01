Chicharito habla sobre su situación en el Leverkusen

El delantero mexicano Javier 'Chicharito' Hernández habló en entrevista para Univisión sobre las acusaciones de "egoísta" que se le hicieron en el diario alemán Bild, asegurando una mala relación con sus compañeros en el Bayer Leverkusen.

"Se habla porque no fui a la fiesta de Navidad con mi equipo, cuando el entrenador y mis compañeros sabían de la salud de Lucía, que tuve que viajar a España para estar con ella. Entonces, no fue porque no quise. Se me hace increíble. Pero bueno, sacan eso y luego saca Forbes otra cosa. Y yo me quedo con lo de Forbes. Porque si fuera algo negativo, no sería esa persona influyente como dice Forbes", declaró.

Herndández, a la vez, hizo una invitación a las personas para que lo conozcan más y dejen de lado los rumores que puede generar alguna publicación.

"Las personas que tengan una duda, ojalá podamos tener la fortuna de conocernos. Y que puedan venir y conocerme. Es la realidad. Soy así dentro y fuera del terreno de juego. Se me hace un poco increíble, pero, bueno, son rumores porque es sacar una nota por sacar. Y más que nada a toda la gente que no está a favor de algunos jugadores, se toma de ahí para seguir en el juego”, expresó.

Se ha hablado por medios europeos que el canterano de Chivas podría incluso recaer a las filas del Paris Saint Germain, luego de su mala racha goleadora con el equipo de las aspirinas.

