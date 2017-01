Refaccionaria Del Valle se deslinda de ataque a policías federales en Rosarito

Por medio de un comunicado publicado en su página de Facebook, Refacciones Del Valle, se deslindó de la agresión cometida contra agentes de la Policía Federal mientras participaban en el desalojo de la manifestación en la planta de Pemex en Rosarito.

Alrededor de medio día, un vehículo perteneciente a la empresa de refacciones atropelló a varios policías que se encontraban tratando de deslindar el bloqueo en las instalaciones de Pemex, el cual inició el pasado lunes debido al aumento en el precio de la gasolina.

En el mensaje publicado Refacciones Del Valle reconoció que el vehículo es propiedad de la empresa, pero señaló que está en contra de cualquier conducta violenta que atente contra la ley y el orden, por lo que, ya se encuentra en contacto con las autoridades correspondientes para dar su apoyo y deslindarse de responsabilidades.

"A nuestro clientes, sociedad tijuanense y público en general:

El día de hoy se dio un hecho lamentable en el que se vio involucrado un vehículo que pertenece a esta empresa, queremos como grupo hacer énfasis en que esta empresa está en total desacuerdo con toda manifestación que atente contra el orden establecido y las formas legales de resolver un conflicto.

Es por eso que estamos en contacto con las autoridades para que esta situación sea llevada ante las instancias debidas y se tomen las medidas que sean necesarias para resarcir en la medida de lo posible los daños que se hayan provocado.

A la fecha tenemos en la región casi 48 años de servir a la sociedad baja californiana, somos la fuente de empleo de casi 800 familias y es prácticamente continua la capacitación que damos a nuestro personal en el sentido del servicio y la atención, como todos no estamos exentos de que en algún momento algo nos cause una situación inesperada, y es por ello que sentimos la necesidad de emitir este comunicado con el fin de hacer constar a las autoridades, a nuestros clientes, a la sociedad en general y en particular a los afectados, que esta empresa es totalmente ajena a este tipo de conductas, que somos los primeros en buscar que las autoridades deslinden responsabilidades y que en todo caso se tomen la medidas que sea necesario tomar.

Agradecemos su atención y nos reiteramos a sus apreciables órdenes en los medios de contacto acostumbrados.

REFACCIONARIAS DEL VALLE".

Con información de La Jornada Baja California.

