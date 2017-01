Según Maradona, la FIFA quiere desafiliar a Argentina

Diego Armando Maradona alertó a Argentina. En entrevista con Olé, afirmó que Gianni Infantino “tiene rotos los huevos” y que a la FIFA “no le va a temblar el pulso si tiene que desafiliar a la AFA” por el desacato de sus dirigentes.

Con la sinceridad que le caracteriza, Maradona pidió a los dirigentes “que no se equivoquen, lean el estatuto y le den bola a la FIFA” para encauzar una crisis institucional que provoca “miedo de que pare el futbol en Argentina”.

“Infantino me dijo esto: ‘De los informes que me dan de Argentina ya los huevos me explotan. Y no me va a temblar el pulso en ir a explicarle a cada argentino por qué Argentina no va a jugar más las copas internacionales si queda desafiliada”, relató Maradona.

Los estatutos de la FIFA estipulan que una federación, puede ser suspendida y sus selecciones apartadas de las competiciones internacionales, si no cumple con su normativa.

*Nota cortesía de nuestro amigo Juanfutbol

Más noticias en SanDiegoRed.com

Sigue a San Diego Red en Facebook y Twitter.

editorial@sandiegored.com