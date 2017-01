La película de Uncharted por fin tiene guión terminado

Después de pasar mucho tiempo en el infierno de desarrollo, todo parece indicar que la cinta de Uncharted por fin va por buen camino. Esto lo decimos ya que Joe Carnahan, escritor que está trabajando con Atlas en este proyecto, anunció que ya terminó el guion.

Carnahan compartió esta noticia en su cuenta de Instagram, red social en la que compartió una fotografía de la portada del guion. Ahí se mostró muy entusiasmado con su proyecto al asegurar que cree que es uno de los guiones de acción más geniales que hay en Hollywood en este momento.

“Terminamos. Ahora el verdadero trabajo comienza. Si hay un guion más monstruosamente genial en Hollywood en este momento, quiero verlo, ya que esta cosa es una bestia”, señaló el guionista.

El trabajo de Carnahan en la cinta de Uncharted fue confirmado en julio del año pasado, y en ese entonces dejó muy claro que estaba emocionado por ser parte de este proyecto. El también productor y director ha colaborado como guionista en producciones como The Grey, Stretch, y Pride and Glory.

Es importante señalar que la película de Uncharted no será 100% fiel al material original, ya que Carnahan cree que no funcionaría como una simple adaptación de los juegos. Por otro lado, el escritor aseguró que el eje central de la cinta será la relación entre Sully y Nathan.

En octubre de 2016, Shawn Levy (Night at the Museum) fue nombrado como el director de la película de Uncharted. Anteriormente, cineastas como David O. Russell (The Fighter), Seth Gordon (Horrible Bosses) y Neil Burger (Limitless) llegaron a trabajar como directores de este proyecto.

Vía Level Up

