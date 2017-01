Meryl Streep se gana las redes sociales con poderoso discurso en Golden Globes

No sorprende a nadie que Meryl Streep siga recibiendo nominaciones por sus increíbles papeles o recibiendo premios de honor por los mismos, como lo fue esta ocasión en los premios Golden Globes 2017. Lo que sí sigue sorprendiendo son los poderosos discursos que suele dar al momento de estar parada frente a todo el mundo.

Streep aceptó este domingo pasado el premio honorífico Cecil B. DeMille, donde utilizó su tiempo de agradecimiento para atacar a un hombre en especial, Donald Trump. La actriz recordó el momento en que el magnate se burló de un reportero del New York Times con discapacidad, diciendo que fue una de las actuaciones que más le sorprendió y no porque fuera buena, sino por todo lo que conlleva.

"No fue una buena actuación, pero cumplió su trabajo. Fue el momento en que la persona que va a tener el puesto más respetado del país imitó a un reportero con discapacidad. Alguien a quien superaba en términos de privilegios, poder y capacidad para responder.

Me rompió el corazón cuando la vi, y aún no me la puedo quitar de la cabeza porque no era en una película, era la vida real. El instinto de humillar —cuando está modelado por alguien con una plataforma pública, alguien poderoso— es algo que se filtra en la vida de todo el mundo porque da permiso a otros a hacer lo mismo.

El irrespeto invita al irrespeto, la violencia incita la violencia".

Justo antes de concluir con su discurso, Meryl Streep recordó a la fallecida Carrie Fisher citándola con una inspiradora frase:

"Como me dijo alguna vez mi gran amiga la princesa Leia: 'Toma tu corazón roto y conviértelo en arte'".

Más noticias en SanDiegoRed.com

Sigue a San Diego Red en Facebook y Twitter.

cynjen.romero@sandiegored.com