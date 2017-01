RUMOR: Se pospone producción de The Batman

Un nuevo rumor pondrá a temblar a los fanáticos de DC Comics y su deseo por ver a Ben Affleck luchar contra el Deathstroke de Joe Manganiello porque la producción de The Batman se ha pospuesto por el momento.

De acuerdo con Batman On Film, una fuente confiable les ha dicho que la producción se encuentra en una pausa de dos meses, sin razones específicas.

En caso de que esta información sea verdadera, lo único en lo que podemos pensar es el guión, ya que Ben Affleck dijo en otra ocasión que existe la posibilidad de que él no dirija el proyecto. Si no cree que es genial, simplemente no lo hará.

"No es nada seguro y no hay un guión. Si no sale en una manera que yo crea es realmente grandioso, no lo voy a hacer".

