El boxeo entre México y Estados Unidos no tendrá barreras: Fernando Beltrán

El promotor Fernando Beltrán asegura que el deporte no se verá afectado por la política

La política no alcanzará al deporte. Según el promotor de box Fernando Beltrán, los boxeadores mexicanos generan un buen número de trabajos en Estados Unidos, por lo que el espectáculo no se verá afectado.

"Lo único que hacen los boxeadores mexicanos es generar entretenimiento y dejarles impuelsos, sus bolsas pagan impuestos, no veo por qué se les impida seguir trabajando si no están invadiendo nada, les están llevando entretenimiento y el entretenimiento no debe tener barreras", expresó el promotor de 47 campeones del mundo para ESPN.

Beltrán da como prueba el próximo enfrentamiento entre Saúl Álvarez y Julio César Chávez Jr. el próximo 6 de mayo en Las Vegas, Nevada.

El promotor llevó de la mano por el mundo del boxeo a pugilistas como Érik Morales, Jorge Arce, José Luis Castillo, Julio César Chávez Jr. y Juan Manuel Márquez.

"Gracias a los mexicanos muchos 'anglos' tienen empleo en Estados Unidos cuando van y generan un espectáculo", sentenció.

Vía: ESPN

Más noticias en SanDiegoRed.com

Sigue a San Diego Red en Facebook y Twitter.

editorial@sandiegored.com