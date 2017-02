El futbol mexicano usará video para apoyar a los árbitros

¿Cómo ven, juanitolovers? La Liga MX será la prueba del videoarbitraje que se usará en el Mundial de 2018, si lo aprueba FIFA.

La idea es que esto ayude a los árbitros a corregir algún error como faltas, goles, penales y expulsiones, y se usará en el Apertura 2017.

“El futbol está lleno de emoción, pasión, no se detiene, y nuestra idea es no interferir y no queremos destruir eso. Tenemos la filosofía de la mínima interferencia y el máximo beneficio”, dijo el director del Video Assistant Referee, David Elleray.

Ahora sólo queda esperar para saber cómo le va a la idea.

*Nota cortesía de nuestro amigo de Juanfutbol

