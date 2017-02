Buena o mala, El Aro 3 está sobresaliendo en taquilla

El Aro 3 o Rings como se llama en inglés, ha comenzado con muy buen desempeño en la taquilla norteamericana y busca con destronar a Split, protagonizada por James McAvoy.

Variety reporta, que la película de terror, secuela del éxito de 2002 con Naomi Watts, cerró el viernes con 5.6 millones de dólares tan solo en los Estados Unidos. Quizá esta frase no te sorprenda mucho porque has de pensar que no abre con unos cientos de millones de dólares como las películas de Marvel, Star Wars o DC Comics.

Y es exactamente por esto que es una buena cantidad, El Aro 3 necesitó de 25 millones de dólares para su producción, comparado con las de superhéroes no es nada. La película abrió este fin de semana en varios mercados internacionales, incluyendo México y a todos nos encanta asustarnos.

La película puede que sea mala, como la gran mayoría de las secuelas de terror. Si ya la viste, quizá puedas colaborar y si no, de acuerdo a las críticas recolectadas por Rotten Tomatoes, El Aro 3 no asusta ni a un niño.

De 55 reseñas, sólo son 3 las que califican a la película como buena, mientras que las demás le tiran con todo. Incluso la calificación que le da la audiencia también es bastante mala. Pero al final de cuentas, será el dinero el que hable. Recordemos que este tipo de películas siempre llegan a ser muy taquilleras en el extranjero, sobre todo en México.

