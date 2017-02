Tijuanenses temen cruzar a EEUU por revisiones

Más tijuanenses temen cruzar al otro lado de la frontera. Algunos afirman que la revisión secundaria se ha fortalecido y que se empiezan a ver los celulares arriba de los toldos de los vehículos que cruzan por los comentarios y rumores sobre los casos de visas retiradas por revisiones del teléfono persona.

"Lo que puedo decir en relación con el trato del CBP es que el día que crucé, en la inspección secundaria a muchos de los mexicanos que estaban ahí les pedían que pusieran el celular en el techo del vehículo. No me tocó verificar si les exigieron que abrieran su celular para ver que si había memes o no. Lo que si me consta es que tenían ahí a los mexicanos en inspección secundaria con el celular en el toldo de sus vehículos", dijo el secretario de turismo de Baja California, Óscar Escobedo Carignan.

Mientras tanto, los norteamericanos que vienen al estado para vacacionar se han visto desconfiados por la demora para cruzar a su país de origen o del cierre de garitas.

El secretario de turismo adelantó que esta semana, posiblemente el miércoles o jueves el Gobierno del Estado tendrá una reunión con las autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP).

