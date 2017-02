¡Jack Nicholson regresa al cine después de 7 años!

El veterano actor, Jack Nicholson por fin regresará al cine después de 7 años con un nuevo rol principal en el remake de Toni Erdmann, según informa el sitio Variety. El sitio agrega que este será el primer "papel mayor" del actor en más de una década.

Paramount Pictures ha adquirido los derechos para hacer el remake de la versión germano-austriaca que salió el año pasado. Nos cuenta la historia de un padre que intenta reconectar su vida con la de su hija, quien tiene la vida saturada de trabajo. Hasta el momento no se sabe qué actriz sería la hija de Nicholson.

La película será producida por Adam McKay, el director de The Big Short. Will Ferrell y Jessica Elbuam también producirán. Por otro lado, Maren Ade quien escribió y dirigió la original, trabajará como productora ejecutiva.

Jack Nicholson apareció por última vez en How Do You Know? del 2010. Así que ya puede decir que:

